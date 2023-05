Brand einer Lagerhalle in Alzey ist weitgehend gelöscht

Bei dem am Freitagabend ausgebrochenen Brand sei es zu starker Rauchentwicklung gekommen. „Wir haben in der Nacht das komplette Hallendach entfernen lassen, damit wir besser sehen und drankommen“, sagte Ganz. In der Halle habe sich unter anderem eine Werkstatt für Oldtimer befunden. Dort seien etwa zehn Autos abgebrannt.