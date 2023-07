Brand eines Autohauses verursacht Schaden in Millionenhöhe

Landau (dpa/lrs) - . Ein Brand in einem Autohaus im pfälzischen Landau hat in der Nacht zum Samstag einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Die genaue Schadenssumme sei noch unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch das Feuer wurden unter anderem Autos zerstört, Details wurden nicht genannt.