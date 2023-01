Brand in Lebensmittellabor: Mitarbeiter reagieren umsichtig

Mainz (dpa/lrs) - . Zwei Räume eines Lebensmittellabors in Mainz sind bei einem Brand stark beschädigt worden. Wegen des umsichtigen Handelns der Mitarbeiter sei dabei am Dienstag niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr in Mainz mit. Demnach hatten Mitarbeiter des Labors die Tür zum Brandraum verschlossen, den Rauchabzug aktiviert und per Notknopf die Versorgung mit Strom und Gas abgeschaltet, ehe sie das Gebäude verließen.