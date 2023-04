Brand in Supermarkt: Ursache vermutlich Defekt an Kühltheke

Frankenthal (dpa/lrs) - . Ein Brand in einem Supermarkt in Frankenthal hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe vermutlich ein technischer Defekt an einer Kühltheke das Feuer am Mittwochmorgen ausgelöst, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Eintreffen einer Streife hatten die Mitarbeiter bereits alle Kunden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.