Brand in Wohnhaus in Bad Dürkheim: Tote Person entdeckt

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - . Bei Löscharbeiten in einem brennenden Wohnhaus in Bad Dürkheim ist der Polizei zufolge ein Mensch tot gefunden geworden. Nähere Angaben zur Person und zur Todesursache konnte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am frühen Montagabend nicht machen. Die Löscharbeiten seien noch im Gange, sagte eine Sprecherin.