Brandanschlag: Angeklagter „bedauert den Vorfall zutiefst“

Koblenz (dpa/lrs) - . „Der Beschuldigte folgte“ - mit diesen drei Wörtern lässt sich die Aussage des Angeklagten im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag vor mehr als 30 Jahren in Saarlouis zusammenfassen. Der 51-Jährige hat am Dienstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz ausgesagt, bei der Tat dabei gewesen zu sein. Allerdings sei die Idee zur Tat von einem Bekannten aus der damaligen rechten Szene gekommen, der dann auch den Brand gelegt habe, hieß es in der von seinem Anwalt vorgelesenen Einlassung. Er sei am Tatabend stark angetrunken gewesen sein.