Brandstiftungen: 19-Jähriges Feuerwehr-Mitglied in U-Haft

Schöneberg/Bad Kreuznach (dpa/lrs) - . Nach einer Reihe von Brandstiftungen rund um Schöneberg (Landkreis Bad Kreuznach) ist am Donnerstag ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Er ist in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ihm werden konkret sechs Brandstiftungen vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach am Donnerstag mitteilte. Geprüft werde, ob er für weitere Brandstiftungen verantwortlich sein könnte. Es geht um insgesamt über 20 Brände, die im Laufe des Sommers verzeichnet worden waren.