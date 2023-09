Bremer Senatswein kommt von der Mosel

Bremen (dpa/lrs) - . Ein feinherber Riesling aus Erden an der Mosel ist der neue Bremer Senatswein 2022. „Der Wein ist für mich persönlich eine bezahlbare Wärmepumpe mit hundertprozentiger Genussfreude“, sagte der ehemalige Bremer Ratskellermeister Karl-Josef Krötz bei der Vorstellung des Senatsweins am Mittwoch. Er entstammt dem „Bremer Weinberg“ an der Steilhanglange „Erdener Treppchen“.