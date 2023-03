Brennende Dachgeschosswohnung in Betzdorf: Herd angelassen?

Betzdorf (dpa/lrs) - . Eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Betzdorf (Landkreis Altenkirchen) hat gebrannt. Verletzt wurde am späten Montagabend niemand, wie die Polizei mitteilte. Eine mögliche Brandursache könnte ein Herd gewesen sein, der vergessen wurde, auszuschalten, wie es hieß. Etwa 40 Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer zu löschen. Durch den Rauch wurde eine benachbarte Wohnung in Mitleidenschaft gezogen.