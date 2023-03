Brennende Doppelhaushälfte in Bitburg: Fünf Verletzte

Bitburg (dpa/lrs) - . Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Bitburg in Rheinland-Pfalz sind fünf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen kamen wegen einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Anwohner hatten am Vormittag Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Etwa 40 Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar.