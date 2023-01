Brennender Lastwagen auf A1 löst Verkehrsbehinderungen aus

Mehring (dpa/lrs) - . Ein in Brand geratener Lastwagen hat am Mittwochmittag auf der Autobahn 1 bei Mehring (Landkreis Trier-Saarburg) für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Autobahn 1 wurde am Abend nach mehr sieben Stunden langer Sperrung in Fahrtrichtung Saarbrücken wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte.