Bürgerbeauftragte hilft genervten Menschen

Mainz (dpa/lrs) - . Grundsteuerreform, Zensus, Personalmangel: Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-Pfalz haben sich im vergangenen Jahr vermehrt über Probleme mit Behörden beschwert. Auch Insassen aus einer Jugendvollzugsanstalt hätten sich an sie gewandt, teilte die Bürger- und Landespolizeibeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Jahresberichts mit. Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine waren auf Anordnung des Justizministeriums russisch- und ukrainischstämmige Insassen getrennt voneinander untergebracht worden. „Nach Rücksprache mit den entsprechenden Verantwortlichen dürfen sie nun wieder beieinandersitzen“, sagte Schleicher-Rothmund zu der Beschwerde.