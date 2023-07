Bundespräsident Steinmeier ruft zu Besuchen im Ahrtal auf

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - . Kurz vor dem zweiten Jahrestag der Flutkatastrophe hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Menschen aufgerufen, das Ahrtal zu besuchen. „Kommt wieder hierher. Geht wandern hier an der Ahr, genießt den Wein, genießt das gute Essen“, sagte Steinmeier am Sonntag kurz vor einer Wanderung bei Bad Neuenahr-Ahrweiler im Ahrtal. „Und damit helft ihr den Menschen und nicht nur der Gastronomie. Damit helft ihr den Menschen an der Ahr, dass die Dinge sich langsam weiter verbessern.“ Diese Solidarität könnten alle in Deutschland den Menschen an der Ahr zeigen.