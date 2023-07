Bundeswehr: Diensthunde werden immer vielseitiger eingesetzt

Ausgebildet werden die Tiere in der Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr in Ulmen (Kreis Cochem-Zell). Zu ihrem 65-jährigem Bestehen öffnete die Schule am Samstag ihre Türen für Besucherinnen und Besucher, mehrere hundert Menschen schauten sich Vorführungen an.