Bundeswehr: Zahl der erreichten Schüler zurückgegangen

Mainz (dpa/lrs) - . Die Zahl Heranwachsender, die in rheinland-pfälzischen Schulen in Kontakt mit Karriereberatern der Bundeswehr kommen, ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Wurden im Jahr 2016 noch fast 12.000 Schülerinnen und Schüler bei Schul- und Truppenbesuchen erreicht, ging diese Zahl auf rund 3730 im vergangenen Jahr zurück, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion unter Bezug auf Zahlen des Verteidigungsministeriums mitteilte.