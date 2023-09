Bundeswehrsoldat wegen Mordes an Ex-Freundin verurteilt

Koblenz (dpa/lrs) - . Wegen der Ermordung seiner Ex-Freundin ist ein Bundeswehr-Soldat vom Landgericht Koblenz zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig, sagte eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag. Der zur Tatzeit 32 Jahre alte Mann hatte die junge Frau am 9. Dezember 2022 auf einem entlegenen Pendlerparkplatz bei Neuhäusel im Westerwald mit mehreren Messerstichen getötet und war dann mit der Leiche auf dem Beifahrersitz umhergefahren. Auf der Autobahn 3 im Kreis Neuwied fuhr er schließlich in die Leitplanke, dabei wurde die tote Frau entdeckt. Die 21-Jährige war ebenfalls Soldatin gewesen.