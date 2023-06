Bunte Regenschirme für gute Laune und Geld für Soziales

Mainz (dpa/lrs) - . Mehr als 300 farbige Regenschirme zieren seit kurzem eine Gasse in der Mainzer Altstadt. Das Konstrukt ist Teil der Aktion „Umbrella Sky in Mainz“ und geht auf die Idee eines Mainzer Architekten und eines befreundeten Inhabers eines Friseursalons zurück. Diese nahmen sich inmitten des frustigen Corona-Lockdowns vor, mit viel Farbe die Stimmung aufzuhellen, wenn die Pandemie vorbei ist. Nun ist das Ganze Realität geworden in der Rotekopfgasse unweit des Domes und in direkter Nachbarschaft zum Gutenberg-Museum. Bis Mitte Oktober sollen die Schirme hängen und auch Geld für soziale Projekte einbringen.