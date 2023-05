BVB nach verpasstem Meistertitel unter Schock

„Da sieht man, wie hart und wie tough dieser Sport sein kann, in den wir uns verliebt haben“, sagte Terzic am Samstag. „Es gab kein Happy End für uns in dieser Saison. Es tut extrem weh.“ Der Coach, der von den Borussia-Anhängern mit Sprechchören gefeiert wurde, ergänzte: „Sportlich war es das schwierigste und bitterste, was man sich vorstellen kann.“