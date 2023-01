Caritas im Bistum Trier baut Angebot an Familienbüros aus

Trier (dpa/lrs) - . Der Caritasverband im Bistum Trier baut sein Netz an Familienbüros aus. Im Frühjahr dieses Jahres sollten zu den bisher fünf Standorten drei weitere Familienbüros hinzukommen, teilte der Caritasverband für die Diözese Trier am Donnerstag mit. „So können wir noch mehr Familien über ihre sozialrechtlichen Ansprüche aufklären, was in der aktuellen Lage von steigenden Energiekosten und Inflation dringend notwendig ist.“