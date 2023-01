CDU-Fraktion beendet Sitzung: Zunächst noch ohne Ergebnis

Mainz (dpa/lrs) - . Nach gut sechsstündigen Beratungen hat die CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz ihre Klausursitzung über die künftige Arbeit auf Mittwoch vertagt. Es habe am Dienstag „eine offene und sachliche Aussprache“ gegeben, sagte ein Fraktionssprecher. Die Fraktion will am Mittwoch im Anschluss an die um 9.00 Uhr beginnende Sitzung die Öffentlichkeit über Ergebnisse unterrichten.