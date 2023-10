CDU-Fraktion: Maut-Daten nutzen bei Suche nach Kriminellen

Herber und Brandl aus der CDU-Fraktion erinnerten an den Fall eines Sexualmords an einer Joggerin in Endingen bei Freiburg in Baden-Württemberg im Jahr 2016. Später hatten neben DNA-Analysen auch Mautdaten aus Österreich auf die Spur des Täters geführt. Trotzdem sei hierzulande kein Konsens über eine entsprechende Nutzung deutscher Daten zu erreichen gewesen, monierten Herber und Brandl nun. „Das versteht niemand.“