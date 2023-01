CDU-Fraktion will kommende Woche eine „offene Aussprache“

Speyer/Mainz (dpa/lrs) - . Die Entscheidung zur Nachfolge des CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf könnte länger dauern als erwartet. „Eine Neuwahl steht nicht auf der Tagesordnung für die Klausurtagung“ der Fraktion in der kommenden Woche, sagte am Mittwoch ein Fraktionssprecher in Mainz. Die Landtagsfraktion werde am Dienstag und Mittwoch „in eine offene Aussprache gehen und den weiteren Fahrplan diskutieren“.