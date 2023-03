CDU-Fraktion will mehr Tempo beim Ausbau der Solarenergie

SPD, Grüne und FDP wiesen die Kritik zurück und führten das Solarpaket an, das sie diese Woche in den Landtag einbringen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Pia Schellhammer, sprach mit Blick auf die Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag von einem „Klimaplenum mit Meilensteinen, die uns nach vorne bringen werden.“ SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler kündigte „einen fundamentalen Schritt nach vorne“ an.