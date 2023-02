CDU-Fraktion will Untersuchungsausschuss zum „Fall Yeboah“

Saarbrücken (dpa/lrs) - . Die CDU-Landtagsfraktion im Saarland will zum tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim 1991 in Saarlouis einen Untersuchungsausschuss im Landtag einrichten. „Eine parlamentarische Aufarbeitung dieses Falls ist für uns zwingend geboten“, teilte Fraktionschef Stephan Toscani am Montag mit. „Die Anschlagserie Anfang der 1990er Jahre auf Asylbewerberheime, konkret der mutmaßliche Mord an Samuel Yeboah, weist über den aktuell noch laufenden Gerichtsprozess grundsätzliche Fragen auf.“