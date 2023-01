CDU kritisiert Notarztversorgung in Rheinland-Pfalz

Gensch wies darauf hin, dass es an vielen Notarztstandorten im ganzen Land regelmäßig zu Ausfallzeiten komme. Die größten Ausfälle habe es im Januar 2022 in Ingelheim mit 54,2 Prozent der vorgesehenen Bereitschaftszeit gegeben. Was aber in den ersten Minuten, in der ersten Stunde nach einem Notfall versäumt werde, könne später im Krankenhaus nicht mehr wettgemacht werden, sagte der Mediziner.