Cem Özdemir: Gesunde Ernährung beginnt in der Kita

Und wie ist das mit dem Obst und Gemüse, das Kinder angeblich nicht so gerne essen? „Es kommt darauf an, was angeboten wird und wie“, sagt Özdemir, Vater zweier Kinder. Wenn der Sitznachbar in der Kitagruppe sich das Obst schmecken lässt, wird noch jedes Kind neugierig und probiert es selbst aus. Wenn die Eltern morgens am Frühstückstisch den Zeigefinger heben und von gesunder Ernährung sprechen, hält sich die Lust auf Frisches oft in Grenzen. Keine Vorschriften machen, sondern Gelegenheiten eröffnen, lautet das Erfolgsrezept. Das gilt im Übrigen auch in der Erwachsenenwelt: Vor Jahren haben die Grünen mit dem von ihnen propagierten und allzu erzieherisch gemeinten „Veggie-Day“ schlechte Erfahrungen gemacht.