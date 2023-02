Chat-Dienst für organisierte Kriminalität abgeschaltet

Den Schlag gegen Exclu führten die Fahnder nach Angaben des LKA am vergangenen Freitag in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Polen mit Durchsuchungen an mehr als 70 Orten. Dabei wurden im Ausland insgesamt 48 Menschen festgenommen, bei denen es sich laut LKA um Nutzer des Dienstes, aber auch um Betreiber der Plattform handelt. Unter den Beschuldigten seien keine deutschen Staatsbürger, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Koblenz.