Chemiker entwickeln Methode gegen PFAS im Wasser

Saarbrücken (dpa/lrs) - . Chemiker aus dem Saarland und aus den USA haben eine Methode entwickelt, um als PFAS abgekürzte Chemikalien nachhaltig aus dem Wasser zu entfernen. Elektroden aus den metallorganischen Verbindungen Ferrocen (Eisenbasis) oder - noch effektiver - aus Cobaltocen (Cobaltbasis) würden im Wasser diese Chemikalien anziehen, teilte der Wissenschaftler Frank Hartmann an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken mit. „Die mögen sich gegenseitig.“ So könnten PFAS-Moleküle selbst „in winzigsten Mengen“ aus dem Wasser herausgefiltert werden.