Dachgeschoss von Mehrfamilienhaus brennt: Hund tot

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Nach einem Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen haben Feuerwehrleute am frühen Mittwochmorgen einen toten Hund in der Brandwohnung entdeckt. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Personen seien aus der benachbarten Dachwohnung in Sicherheit gebracht worden. „Alle anderen Bewohner konnten das Haus eigenständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen“, hieß es.