Dachstuhl von Wohnhaus brennt ab

Kaiserslautern (dpa/lrs) - . Bei einem Feuer ist in Kaiserslautern der Dachstuhl eines Wohnhauses zerstört worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl am Samstagvormittag bereits voll in Brand gestanden, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht mehr im Gebäude gewesen. Der Dachstuhl sei dann komplett ausgebrannt, auch die darunterliegende Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar. Die Ermittler sprachen von einem hohen Schaden, ohne eine Summe zu nennen. Es werde weiter ermittelt.