Daniel Stich soll SPD-Spitzenkandidat zur Europawahl werden

Mainz (dpa/lrs) - . Daniel Stich soll Spitzenkandidat der SPD in Rheinland-Pfalz zur Europawahl werden. Der Landesvorstand habe Stich am Freitag einstimmig nominiert, teilte der Landesverband am Abend mit. Die endgültige Entscheidung über die Landesliste wollen die Sozialdemokraten am 4. November treffen. Die Europawahl findet am 9. Juni 2024 statt.