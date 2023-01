Datenschutzbeauftragter für zweite Amtszeit wiedergewählt

Das Büro des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit habe sich seit seiner ersten Wahl 2015 in seinem Profil sehr verändert, sagte Kugelmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Damals sei die Arbeit mit 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr auf Beratung angelegt gewesen. Mit der 2018 in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) habe das Büro sehr viel mehr Befugnisse erhalten.