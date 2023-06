Debatte über Kinderarzt-Mangel: Minister plant Quote

In Rheinland-Pfalz gibt es bereits eine Landarzt-Quote, bei der sich Bewerber und Bewerberinnen verpflichten, nach dem Studium für zehn Jahre als Landarzt oder im öffentlichen Gesundheitsdienst im ländlichen Raum zu arbeiten. Über diese Landarztquote werden 14 Plätze und über die Quote für den öffentlichen Gesundheitsdienst 3 Plätze an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz vergeben. Es ist die einzige Uni mit Medizinstudienplätze in Rheinland-Pfalz mit pro Jahr 450 Plätzen für Studienanfänger.