„Demokratieland“ soll stärker und sichtbarer werden

Landtagspräsident Hendrik Hering hatte den fraktionsübergreifenden Antrag - erstmals in dieser Wahlperiode als Abgeordneter (SPD) - ins Plenum eingebracht. Der Beginn der Parlamentsgeschichte in Deutschland sei noch älter als die Paulskirchenversammlung in Frankfurt, sagte Hering und verwies auf die Mainzer Republik und den Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent, der 1793 im Deutschhaus tagte, dem heutigen Sitz des Landtags.