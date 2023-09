Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen in Rheinland-Pfalz

Bad Ems (dpa/lrs) - . Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr 2023 deutlich gestiegen. In den ersten sechs Monaten stellten demnach 330 Firmen einen solchen Antrag - rund zwölf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (295), wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte. Auch die Zahl der Verbraucherinsolvenzen lag mit 1501 um zwei Prozent über dem Niveau des ersten Halbjahres 2022.