Deutscher Weinadel nimmt große Herausforderungen ins Visier

Neustadt an der Weinstraße. Im goldenen Konfettiregen schlägt Eva Brockmann die Hände vors Gesicht. So recht glauben, was gerade passiert ist, kann es die 24-Jährige aus Franken noch nicht. Vor wenigen Sekunden verkündete Moderator Holger Wienpahl im jubelnden Beifall der Fans ihren Namen. Sie ist neue Deutsche Weinkönigin. „Überglücklich“, beschreibt die Önologin ihre Emotionen in einem Wort. Ihr zur Seite stehen die Prinzessinnen Jessica Himmelsbach aus dem Anbaugebiet Baden und Lea Baßler aus der Pfalz. Das Trio ist am Freitag in einer Live-Gala, die vom SWR im Fernsehen übertragen wurde, gekürt worden.