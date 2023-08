DGB für Vier-Tage-Woche - Unternehmer: Unangebrachte Debatte

Es dürfe nicht sein, dass die Wochenstunden mit dem Modell einfach auf vier statt auf fünf Tage verteilt werden, mahnte die DGB-Chefin. Wer zehn Stunden täglich arbeite, gehe alles andere als erholt in den gewonnenen freien Tag. Klar müsse bei den Überlegungen auch sein, dass die Vier-Tage-Woche nicht ohne Weiteres in allen Arbeitsbereichen anwendbar sei: Bei Kitas, in der Pflege oder beim Polizeiberuf müsste eine Arbeitszeitverkürzung mit einer Aufstockung des Personals einhergehen.