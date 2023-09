DGB-Landeschefin: „Menschen brauchen Orientierung“

Auch angesichts dieser Bedürfnisse sieht Wingertszahn bei den Mitgliederzahlen von Gewerkschaften die Talsohle durchschritten. In der Corona-Zeit sei es schwer gewesen, an die Menschen heranzukommen. Nun gehe es bei den Zahlen wieder leicht nach oben. Ende 2022 lag die Mitgliederzahl des DGB in Rheinland-Pfalz bei 261 069. Das waren 0,5 Prozent mehr als im Jahr davor. Wichtig für die Gewinnung neuer Mitglieder sei nach wie vor das persönliche Gespräch, bei jungen Menschen aber auch die Präsenz in sozialen Netzwerken.