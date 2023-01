DGB-Vorsitzende fordert mehr Anreize für Azubis

Wingertszahn befürwortete auch die Idee der Ausbildungsplatzumlage, um für ein besseres Angebot an Ausbildungsplätzen zu sorgen. Eine solche Umlage sieht vor, dass alle Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Bruttolohnsumme in einen Fonds einzahlen. Ausbildende Unternehmen sollen aus diesem Topf anschließend die Ausbildungsvergütung erstattet bekommen und damit eine Ausbildung garantieren. In Städten wie Berlin gibt es bereits erste Versuche.