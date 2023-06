Die meisten Studenten in Rheinland-Pfalz wohnen bei Eltern

Mainz/Gütersloh (dpa/lrs) - . In Rheinland-Pfalz wohnt der größte Teil der Studierenden bei ihren Eltern. In einer Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), die am Donnerstag in Gütersloh vorgestellt wurde, gaben rund 30 Prozent der befragten Studierenden an, noch im Elternhaus zu wohnen. Rund 28 Prozent leben in einer privaten Wohnung, 23 Prozent in einer WG außerhalb eines Wohnheims und rund 17 Prozent im Wohnheim.