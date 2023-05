Dirk Schuster: FCK-Coup wie 1998 heute nicht mehr möglich

In Erinnerung an einen der größten Erfolge in der knapp 123-jährigen Vereinsgeschichte wird das Team von Schuster die Partie gegen Bielefeld in einem Sondertrikot bestreiten. „Auch wenn ich so etwas heute nicht mehr für möglich halte: Was damals erreicht wurde, war eine absolute Weltklasse-Leistung, die immer noch allerhöchsten Respekt verdient“, sagte der 55-Jährige.