DJ Purple Disco Machine: „Bin kein Typ für die Bühne“

Ludwigshafen (dpa) - . Musikproduzent Tino Piontek alias DJ Purple Disco Machine („Hypnotized“) tut sich schwer mit Bühnenauftritten. „Ich bin jetzt auch kein Typ, der für die Bühne geboren ist. Auf der Bühne zu stehen war früher immer der „negative Teil“ des Musikmachens, was man eben machen muss“, sagte der Grammygewinner in der Sendung „Music Made in Germany“ des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1.