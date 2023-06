DLRG mahnt: Vorsicht beim Baden in kaltem Wasser

Im vergangenen Jahr sind zehn Menschen in Rheinland-Pfalz ertrunken. Bis auf zwei Fälle in einem Schwimmbad und einem Hafenbecken ereigneten sich die Unfälle in Bächen, Seen und Flüssen. Am vergangenen Wochenende waren ein 13-jähriger Junge und ein 15 Jahre altes Mädchen in einem Badesee im hessischen Bebra ertrunken. Nach Einschätzungen der Polizei soll der tödliche Badeunfall auch an der niedrigen Wassertemperatur des Sees gelegen haben.