Dom in Speyer in „Via Habsburg“ aufgenommen

Speyer (dpa/lrs) - . Der Unesco-geschützte Dom in Speyer ist am Samstag feierlich in die rund 1000 Kilometer lange „Via Habsburg“ aufgenommen worden. Die Kulturroute erstreckt sich über Österreich, Deutschland, Frankreich und die Schweiz und verbindet Orte, die in Zusammenhang mit dem Haus Habsburg-Lothringen stehen.