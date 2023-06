Dr. Oetker darf Pizzahersteller Galileo übernehmen

Die Bielefelder Firma Dr. Oetker ist bei Tiefkühlpizzen noch vor Nestlé („Wagner“) Marktführer. Galileo setzt auf Mini-Tiefkühlpizzen, in diesem Marktsegment wertet das Kartellamt die Stellung des Unternehmens als „bedeutend“. Die Firma aus Trierweiler in Rheinland-Pfalz stellt die kleinen Pizzen für Lebensmitteleinzelhändler her, die diese unter ihren Markennamen verkaufen - es sind also sogenannte Handelsmarken.