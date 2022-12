Drastischer Rückgang der Kinobesuche in der Pandemie

Bad Ems (dpa/lrs) - . Die Zahl der Kinobesuche in Rheinland-Pfalz ist im Corona-Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr vor Ausbruch der Pandemie eingebrochen. Verglichen mit 2019 wurde ein Rückgang von 65 Prozent registriert, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte. 2019 sei jeder Rheinland-Pfälzer im Schnitt 1,2 Mal ins Kino gegangen, 2021 waren es statistisch gesehen nur noch 0,4 Mal.