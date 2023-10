Drei Brände auf ehemaligem Werksgelände

Trier (dpa/lrs) - . Drei Brände auf dem Gelände eines ehemaligen Eisenbahn-Ausbesserungswerkes in Trier haben die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen beschäftigt. Ein Container, ein Anhänger sowie rund 80 Heuballen brannten in unmittelbarer Nähe zueinander, wie die Stadt mitteilte. Die Polizei sprach später hingegen von 60 Heuballen. Verletzt wurde laut Stadt niemand. Nach Polizeiangaben handelte es sich um vorsätzliche Brandstiftung. Um Zeugenhinweise wird gebeten.