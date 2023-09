Drei Frauen bei Unfall in Bad Dürkheim verletzt

Bad Dürkheim (dpa/lrs) - . Bei einem Unfall in Bad Dürkheim sind drei Frauen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach Polizeiangaben hatte eine 45-jährige Frau nach bisherigen Ermittlungen auf der Bundesstraße 37 am Sonntagmorgen an einer Kreuzung ein Rotlicht missachtet und war mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die 79 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens und ihre 53 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.