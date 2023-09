Drei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der A1

Mehring an der Mosel (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 im Landkreis Trier-Saarburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alte Fahrer eines Lieferwagens bemerkte am Donnerstag auf der Strecke zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Mehring ein Stauende zu spät und fuhr fast ungebremst auf ein Auto auf, das durch den Aufprall wiederum gegen einen Lastwagen geschoben wurde, wie die Polizei mitteilte. Die 55 Jahre alte Autofahrerin und ihr 56 Jahre alter Beifahrer wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lieferwagens kam ebenfalls mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 25 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war in Richtung Saarbrücken etwa fünfeinhalb Stunden gesperrt.