Drei Schwerverletzte nach Kollision im Gegenverkehr

Maria Laach (dpa/lrs) - . Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr sind am Karsamstag nahe Maria Laach drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer sei in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt, teilte die Polizei mit. Darin saßen ein 68 Jahre alter Autofahrer und eine 41-jährige Beifahrerin. Zwei Menschen musste die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die Verletzten wurden nach dem Unfall am Nachmittag in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L113 war für rund zwei Stunden gesperrt.